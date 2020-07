Die US-Einwanderungsbehörde hatte vergangene Woche erklärt, ausländische Studierende mit einem Visum des Typs F1 oder M1 dürften nicht in den USA bleiben, wenn sie vom Herbst an nur an Online-Kursen ihrer Hochschulen teilnehmen. Sie müssten das Land verlassen oder an eine Universität wechseln, an der Präsenz-Unterricht stattfinde. Den Studierenden drohe andernfalls ein Abschiebeverfahren.