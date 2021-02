Für ihn habe sich an der Situation nichts geändert, kommentierte Israels Premier Netanjahu das Gesprächsangebot der USA an das Regime in Teheran. Man wolle sich wieder mit Iran an einen Tisch setzen, hatte es von amerikanischer Seite beim Treffen mit den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens am Donnerstag geheißen.