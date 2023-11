In seinem Buch "The Last Politician" erklärt er, wie der US-Präsident in der Außenpolitik vor allem auf die Kraft der Überzeugung setzt: "Der Krieg in der Ukraine und die Vorgänge im Nahen Osten sind Nebenwirkungen einer multipolaren Welt. In der gibt es regionale Mächte, keine Supermächte, die aber ihre Vormachtstellung unterstreichen. Da gibt es eben Grenzen für das, was die Vereinigten Staaten tun können."