Ein Jahr US-Präsident Joe Biden - eine Bilanz

Im Frühjahr, als in Europa noch über Impfreihenfolge und Impfstoff-Mangel diskutiert wurde, hat man in den USA schon millionenfach die Spritze angesetzt. In jedem Supermarkt, in Freizeitparks, per Drive-In - Hauptsache schnell und unbürokratisch. Biden hatte 200 Millionen Impfungen in seinen ersten 100 Tagen im Amt angekündigt - und geliefert. Die USA waren Impfweltmeister.