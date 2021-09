Da im aktuellen Senat gleichviele Demokrat*innen (50) und Republikaner*innen (50) vertreten sind, gibt bei einem Stimmen-Pat die Vize-Präsidentin, Kamala Harris, am Ende den Ausschlag. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die eigenen Reihen geschlossen sind, was – anders als beim Konjunktur-Paket im März – diesmal nicht der Fall ist. Insbesondere die Größenordnung von 3,5 Billionen Dollar stößt einigen Vertreter*innen aus der eigenen Partei auf und so ist längst ein deutlich kleineres Paket im Gespräch.