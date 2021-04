"Es geht nicht darum, in einem teuren, politisch korrekten, grünen Akt Häschen zu umarmen", so sprach der britische Premier beim Klimagipfel und fuhr fort, "es geht um Wachstum und Jobs." Boris Johnson erfasste in einem Satz die neue Dynamik, die vom virtuellen Treffen der 40 Staats- und Regierungschefs ausgeht.