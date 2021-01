In Bezug auf die Wahlergebnisse im Bundestaat Georgia gab es zuletzt auch erhebliche Einmischungsversuche des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. In einem Telefonat mit dem für die Wahl in Georgia verantwortlichen Staatssekretär, Brad Raffensperger, hatte Trump nach einem Bericht der "Washington Post" auf die Änderung des Wahlergebnisses in dem Bundestaat gedrungen.