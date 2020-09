Ein Ende des Einsatzes dagegen werde die Anschlagsgefahr durch den IS auch in Europa wieder steigen lassen. Der Minister erneuerte die Zusage, dass die Bundesregierung jede Entscheidung der Regierung in Bagdad akzeptieren werde.



Die von den USA geführte internationale Militärkoalition bildet im Irak einerseits Sicherheitskräfte aus, einige Länder wie die USA leisten aber auch Luftunterstützung im Kampf gegen die Extremistenmiliz IS. Deutschland hat in Jordanien Tornado-Jets stationiert, um Aufklärungsmissionen zu fliegen. Der internationale Militäreinsatz ist jedoch seit einigen Tagen ausgesetzt.