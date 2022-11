Jeff Burke führt das Sicherheitsteam der Oath Keepers an. Was er so bei sich trägt? Nacheinander holt er alles aus seinem Gürtel an der Hüfte: eine Waffe, Handschellen, Schlagstock, Pfefferspray, Erste-Hilfe-Set, Waffenmagazin, noch ein Waffenmagazin und noch ein Magazin für seine AR-15. Die liegt im Auto. Ob es Drohungen gegen sie gibt? Nein, meint Burke. Ob wir hier in Gefahr sind? Auch nein. Warum dann die ganze Ausrüstung?