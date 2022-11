Am Nachmittag vor dem Wahltag tritt er in Phoenix, Arizona, noch einmal vor die Presse. Er will über Fake News im Zuge der Stimmzählung und die Sicherheit am Wahltag sprechen. Der Raum ist voll, auch die internationale Presse ist diesmal gekommen. So war es noch nie und das sage viel aus über den Zustand der Demokratie in diesem Land, sagt Richer.