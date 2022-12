Dieses Szenario ist in Grenzstädten wie El Paso in Texas längst eingetreten. Denn in den Tagen vor der geplanten Aufhebung sind Migranten in Rekordhöhe zur Grenze gekommen. Jetzt schweben sie mehr denn je in Ungewissheit. Am Wochenende hat der demokratische Bürgermeister Oscar Leeser nun den Notstand ausgerufen.