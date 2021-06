Vor dem Nato-Gipfel in der kommenden Woche hat sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Washington mit US-Präsident Joe Biden getroffen. In einem Stellungnahme nach dem Treffen erklärte Stoltenberg, Biden und er seien sich einig, dass die Nato in einer Zeit des globalen Wettbewerbs gestärkt werden müsse.