Ein Sonderfall ist Texas mit 38 Wahlleuten: Seit Jahrzehnten ist der Staat fest in republikanischer Hand. Zuletzt gewann Jimmy Carter dort vor 44 Jahren für die Demokraten. Wegen vieler neu zugezogener Bürger in den Metropolen Dallas, Houston und Austin und wegen einer wachsenden Zahl an Latino-Wählern könnte der Staat aber in greifbare Nähe für Biden rücken. Auch in Texas wird ein frühes Ergebnis am Wahlabend erwartet - ein Sieg wäre ein herausragendes Zeichen für Biden.