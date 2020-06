Dass viele Polizeibehörden in den USA jetzt neu aufgestellt werden könnten, sei "ein guter Ansatz", sagt Oliver von Dobrowolski, Vorsitzender der den Grünen nahestehenden Polizisten-Berufsvereinigung PolizeiGrün.



In Deutschland wäre so ein Vorhaben kaum umsetzbar, betont von Dobrowolski. Das liege auch daran, dass es in den USA insgesamt rund 18.000 einzelne Polizeibehörden gebe. "Es gibt in den Vereinigten Staaten eine entsprechend große und uneinheitliche Masse an Polizeigesetzen und Verwaltungsvorschriften." Städte und Landkreise können so weitgehend selbst über ihre Polizeiarbeit bestimmten, Sherrifs und Staatsanwälte werden oft von der Bevölkerung gewählt.



In Deutschland könnten Polizeibeamte wegen ihrer rechtlichen Stellung nicht einfach entlassen werden, so von Dobrowolski. Aber auch hier gebe es aber Reformpotenzial, - vor allem zur Vermeidung von Alltagsrassismus und Racial Profiling: "Warum muss ein Polizist meist jährlich seine Fahrkünste im Einsatzwagen oder seine Schießleistung trainieren, nicht aber grundsätzliche Regeln?"



"Ganz wichtig zur Vermeidung einer schleichenden Radikalisierung ist auch, dass sich Polizeiangehörige nicht verloren fühlen, zum Beispiel durch Personal- und Ausstattungsmangel, unendlichen Überstunden und selbst empfundener Geringschätzung durch Politik und Gesellschaft", sagt der Polizeihauptkommissar bei der Polizei Berlin. Bei Aus- und Weiterbildung sollte die Polizei mehr mit Organisationen aus der Zivilgesellschaft kooperieren.