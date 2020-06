Unter dem Gesetz "Insurrection Act" aus dem Jahr 1807 hat der Präsident die Macht, das Militär in Staaten einzusetzen, die nicht in der Lage sind, einen Aufstand zu beruhigen, oder Bundesgesetze herausfordern. Im vergangenen Jahrhundert haben Präsidenten das Militär in Südstaaten geschickt, um die Aufhebung der Trennung zwischen Schwarzen und Weißen in Schulen in den 1950er und 60er Jahren sicherzustellen.



Nach Los Angeles wurde das Militär ebenfalls geschickt, als der Gouverneur von Kalifornien während der Unruhen 1992 um Hilfe des Bundes bat. Hintergrund der Unruhen damals waren die Freisprüche von Polizisten, die der Misshandlung eines Afroamerikaners beschuldigt worden waren.



Dass das Gesetz seit 1992 nicht zum Einsatz gekommen ist, liegt laut dem Sicherheitsexperten Stephen Vladeck auch daran, dass der Einsatz des Militärs im Land so unbeliebt sei. Dass der Präsident die Vollmacht für einen derartigen Schritt hat, ist jedoch umstritten.



Quelle: AP