Wendt: Es gibt durchaus Strafen, die man verhängen kann, wenn Polizisten sich nicht an die Regeln halten, aber in sehr vielen Polizeistationen wird das leider nicht getan. Das heißt: Diese Polizisten, inklusive der Polizisten, die in Minneapolis schuld an dem Tod dieses Mannes waren, wurden meist nicht für ihre Regelverletzungen angezeigt beziehungsweise haben keine Nachteile davon gehabt.