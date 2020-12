Mit dem Online-Infokrieg wollen Trump und seine Fans vor allem auch eines erreichen: einen Sieg bei der Stichwahl Anfang Januar in Georgia. Dort entscheidet sich, ob Trumps Partei zumindest die Mehrheit im Senat behält. Lange wird sich das Betrugs-Narrativ aber nicht mehr aufrecht erhalten lassen: Spätestens am 20. Januar findet die Inauguration, die Amtseinführungszeremonie, im Weißen Haus statt, so steht es in der US-Verfassung.