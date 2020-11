US-Demokraten behalten das Repräsentantenhaus

Für die Republikaner sind die Ergebnisse aus dem Repräsentantenhaus ermutigend. Sie glauben, dass sie nun in einer starken Position für die Zwischenwahlen 2022 sind und dann die Kontrolle über die Kammer erlangen könnten. Sie stärkten ihre geringe Zahl an weiblichen Abgeordneten von 13 auf mindestens 26, ein Rekord für die Partei, wie das Zentrum für Amerikanische Frauen und Politik an der Rutgers Universität mitteilte.