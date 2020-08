Erst am zweiten Tag, erst mit der Rede der First Lady Melania Trump schlagen die Republikaner auf ihrem Parteitag weniger spaltende Töne an. Nachdem die vorangegangen Reden vor allem darauf abzielten, Joe Biden und die Demokraten anzugreifen und Ängste zu schüren, spricht die Frau des Präsidenten zunächst den Angehörigen der Opfer der Corona-Pandemie ihr Mitgefühl aus. "Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr nicht allein seid", sagt sie.