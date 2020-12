McConnell weiß, wie der Präsident mit Leuten umgeht, die sich gegen ihn stellen. Der Gouverneur von Georgia, Republikaner Brian Kemp, erfährt das gerade am eigenen Leib. Seit Kemp sich geweigert hat, die knappe Stimmenmehrheit für Joe Biden in seinem Staat anzuzweifeln, schießt der Präsident aus allen Rohren gegen ihn. Auf Twitter nennt er ihn einen Narren und einen Clown und retweetet sogar einen Aufruf, Kemp hinter Gitter zu bringen. Kemps Beliebtheitswerte gehen in den Keller.