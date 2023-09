Auf Satellitenfotos aus Nevada ist deutlich zu erkennen, wie das Gelände in den vergangenen Jahren erweitert wurde. Ähnliches ist auf den Teststätten in Russland und China zu sehen: So wurden in Nowaja Semlja in der Arktis umfangreiche Bauarbeiten festgestellt, während in China am Lop-Nur-Testgelände beispielsweise neue Tunnel graben ließ.