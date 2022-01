Konflikt mit Moskau: Optionen des Westens

Mit einer Einigung auf ein großes neues Abkommen zwischen Moskau und Washington rechnen Experten nicht. In den Gesprächen gehe es vor allem darum, Putin klarzumachen, "dass er die Wahl hat", sagt der frühere US-Botschafter in Kiew und derzeitige Vizepräsident des Forschungszentrums "US Institute of Peace", Bill Taylor. Dem russischen Präsidenten müsse bewusst werden, dass die Kosten eines Einmarsches in die Ukraine "sehr hoch" wären.