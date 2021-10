Die USA planen für den Konflikt mit China

Eine der Kriegssimulationen im Indopazifik drehte sich um eine mögliche Annexion Taiwans. Genau davon will Joe Biden China nun also abschrecken. Auf die Frage, ob die Vereinigten Staaten Taiwan verteidigen würden, antwortete der US-Präsident: "Ja, wir haben eine Verpflichtung, das zu tun." Politisch geht Biden damit weiter, als es die USA der Regierung in Taipeh bisher zugesagt hatten und als es seinen eigenen Beratern lieb ist.