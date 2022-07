Treffen in Doha : USA und Taliban sprechen über Frauenrechte

Die US-Regierung prangerte dabei eine zunehmende Einmischung der Taliban bei der Bereitstellung von humanitärer Hilfe in Afghanistan an. Eine hochrangige US-Delegation habe sich bei Gesprächen am Mittwoch und Donnerstag in Doha, der Hauptstadt Katars, mit Vertretern der militant-islamistischen Taliban besorgt darüber gezeigt, teilte das US-Außenministerium am Freitag (Ortszeit) mit.