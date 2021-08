Clüver Ashbrook: Es ist schwer einzuschätzen, was diplomatische Gespräche gebracht hätten. Der CIA-Chef Burns hat sich ja gerade in Kabul mit den obersten Taliban getroffen. Die Tatsache, dass da keine weiteren, neuen Spielregeln rauskamen, zeigt doch, dass in dieser Situation am Kabuler Flughafen die Taliban die lokale Vorherrschaft haben.