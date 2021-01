Ein solcher "Rücktritt" müsste nicht notwendigerweise mit einer Rücktrittserklärung verknüpft sein. In Washington wird auch darüber nachgedacht, dass Trump sich in einen Urlaub verabschieden könnte. Er könnte zum Golf-Spielen in seine Besitztümer in Florida fliegen, das hat er es schon in der Vergangenheit gerne getan.