"Nicht einen Tag länger", das fordern viele Mitglieder der demokratischen Partei in einem Resolutionspapier und wollen Donald Trump noch in den letzten Tagen seiner Präsidentschaft aus dem Amt entfernen. Er wäre damit der erste Präsident, der bereits zum zweiten Mal des Amtes enthoben werden soll. 131 demokratische Unterstützer*innen hat die Resolution, die am Freitag veröffentlicht wurde.