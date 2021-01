Trump begnadigt Ex-Chefstrategen Bannon

Schon in den vergangenen Monaten hatte Trump mehrere langjährige Verbündete und Unterstützer begnadigt. Entgegen früheren Andeutungen sah Trump am Mittwoch aber davon an, sich selbst und seine Familie vorsorglich zu begnadigen. Berater hätten ihn gewarnt, dies könne als Schuldeingeständnis interpretiert werden, heißt es. Mit der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden verliert Trump seine Immunität. Ihm drohen mehrere Gerichtsverfahren.