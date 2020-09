Der Präsident hatte sich in den vergangenen Tagen noch darum bemüht, die Bevölkerung zu beruhigen, und argumentiert, die Lage werde teils überzogen dargestellt. In den USA sei das allgemeine Ansteckungsrisiko gering, und das Land sei bestens gerüstet, sagte Trump. Nun holte ihn die Realität ein.



In den USA war die Zahl der Infektionen in den vergangenen Tagen sprunghaft gestiegen. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte zunächst von rund 500 Infektionen und 19 Todesfällen durch das Virus gesprochen. Nach Zählungen der "New York Times" gab es sogar bereits mindestens 688 Infektionen und mindestens 26 Todesfälle in den Vereinigten Staaten.