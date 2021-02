Doch auch ein Freispruch kann nicht die Fakten leugnen, wer da am 6. Januar das Kapitol gestürmt hat. Robert Pape, Experte für politische Gewalt an der Universität von Chicago, analysierte Herkunft und Lebenssituation von 193 Menschen, die im Zusammenhang mit dem Sturz auf das Kapitol festgenommen wurden. "Der Aufstand im Kapitol hat eine neue Kraft in der amerikanischen Politik gezeigt, nicht nur eine Mischung aus rechten Organisationen, viel mehr eine breite politische Massenbewegung, deren Kern die Gewalt ist", so Pape im Magazin "The Atlantic".