Trump kündigt Dekret zur Polizeireform an

Als Reaktion auf die jüngsten Fälle von exzessiver Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in den USA und die Anti-Rassismus-Proteste will Präsident Donald Trump Reformen bei den Polizeibehörden unterstützen. Er kündigte an, er werde an diesem Dienstag ein entsprechendes Dekret unterzeichnen. Seine Reformpläne sind aber offenbar längst nicht so weitreichend, wie das viele Kritiker der Polizeipraktiken verlangen.