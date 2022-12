Trumps Steuerunterlagen : Was aus Tausenden Seiten hervorgeht

In den Dokumenten gab er an, er habe von 2015 bis 2017 etwas mehr als 400.000 Dollar für schriftstellerische Tätigkeiten ausgegeben. Trump hatte 2015 das Buch "Crippled America: How to Make America Great Again" über einen Ghostwriter herausgebracht. Für das Jahr 2015 gab Trump an, 750.000 Dollar für Auftritte als Redner bekommen zu haben.