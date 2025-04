Zollpolitik: Trump "wird bis zum letzten durchziehen"

Trump will von Zöllen nicht abrücken

Hüther: Digitalkonzerne und damit Trump-Entourage besteuern

Sollte es zu keiner Einigung kommen, müsse man die "Daumenschrauben anziehen", fordert IW-Chef Hüther. Vor allem im Bereich der Digitalwirtschaft könnte man US-Unternehmen in Europa stärker besteuern und mit einem "Digitalzoll sehr genau treffen", so der Ökonom.

China und EU im Fokus

Im aktuellen Zollstreit geht das Kräftemessen weiter: China will offenbar das US-Ultimatum am Abend verstreichen lassen und an den Gegenzöllen festhalten.

Hüther: Blick auf Handelsbilanz verengt

Bei seinen Vorwürfen an die Handelspartner führt Trump auch immer wieder die negative Handelsbilanz der USA an. Diese Perspektive sei aber "verengt", kritisiert Hüther. Die Bilanz sei nur deshalb im Defizit für die USA, weil die Vereinigten Staaten einen Überschuss in der Kapitalbilanz hätten. Das ermögliche überhaupt erst, dass in Amerika mehr konsumiert als hergestellt werden könne. Das seien "ganz normale Verflechtungen", so Hüther.