USA ziehen fast 12.000 Soldaten ab

Die Zahl der US-Soldaten in Deutschland soll um fast 12.000 verringert werden: Rund 6.400 Soldaten sollen in die USA zurückgeholt werden, weitere 5.600 sollen in andere Nato-Länder verlegt werden, wie Verteidigungsminister Mark Esper in Washington erklärte. Einen exakten Zeitplan nannte er nicht. Bislang hatte die US-Regierung von einem Abzug von rund 10.000 der etwa 36.000 Soldaten in Deutschland gesprochen.