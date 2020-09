Finanzminister Olaf Scholz (SPD) glaubt an eine baldige Einigung auf internationaler Ebene: "Alles sieht danach aus, dass die Grundlagen eines solchen Konsenses in der OECD in diesem Monat, Anfang nächsten Monats gelegt werden können", sagt er am Montag. Doch selbst wenn eine internationale Steuer noch in diesem Jahr kommt, bleibt eine Frage: Was passiert in der Zwischenzeit? Bis es soweit sei, brauche es eine nationale Digitalsteuer auch in Deutschland, fordert Linken-Vorsitzende Katja Kipping.