Auf dem Parteitag im August möchten auch ehemalige Konkurrenten Bidens mitreden. So kündigte Bernie Sanders bereits an, den Einfluss seiner gesammelten Delegiertenstimmen aus den Vorwahlen zu nutzen, um für die Aufnahme seiner politischen Ideen in das Parteiprogramm zu werben. In Kentucky und New York siegte nun wieder deutlich Biden, doch auch auf Sanders entfielen Stimmen, denn der Name des Senators aus Vermont steht auch nach seinem Rückzug aus dem Rennen noch auf den Stimmzetteln.