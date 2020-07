Inzwischen hat er auch die nötige Anzahl von Delegiertenstimmen für die Nominierung erreicht und soll in wenigen Wochen auf dem Parteitag der Demokraten zum Kandidaten gekürt werden. Bis zum Beginn des Parteitags am 17. August will Biden noch eine offene Frage klären. Er will nach eigenen Angaben Anfang August seine Kandidatin für den Posten der Vizepräsidentin bestimmen.