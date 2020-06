Biden weiter auf Erfolgskurs

Am Dienstag (Ortszeit) konnte Biden nun weitere wichtige Delegiertenstimmen sammeln. Er konnte laut Hochrechnungen die Vorwahlen in Indiana, Maryland, New Mexico, Pennsylvania und Rhode Island für sich entscheiden. In Montana, South Dakota und Washington DC stehen die Ergebnisse von Dienstag noch aus. Um offiziell die Nominierung seiner Partei zu erreichen, benötigt er insgesamt 1.991 Delegiertenstimmen. Nach aktuellem Stand könnte er diese Anzahl bei den Vorwahlen in der kommenden Woche erreichen.