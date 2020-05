Zum ersten Mal seit knapp einem Monat öffneten am Dienstag in den USA die Wahllokale. Im Bundesstaat Nebraska fanden die Vorwahlen der Demokraten zur US-Präsidentschaftswahl statt. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hatten viele Bundesstaaten ihre Vorwahlen zuletzt verschoben oder ausschließlich per Briefwahl abgehalten. Anders war es in Nebraska: Zwar wurde Briefwahl ermöglicht, die Wahllokale hatten aber unter Sicherheitsauflagen trotzdem geöffnet.