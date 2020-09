Bisher hat sie weder Sanders noch Biden offiziell ihre Unterstützung zugesagt. Ideologisch liegen Unterstützer von Warren wohl eher beim linksgerichteten Sanders, doch Bidens Erfolg in den Vorwahlen könnte sich auf die Entscheidung vieler Wähler auswirken.



Sowohl Biden als auch Sanders hatten am frühen Abend (Ortszeit) ihre in Ohio geplanten Wahlkampf-Veranstaltungen abgesagt. Grund dafür ist die Sorge vor dem Coronavirus. In Pennsylvania gab Biden kurz vor 4 Uhr deutscher Zeit eine Ansprache ohne Publikum. "Es sieht so aus, als würden wir wieder eine gute Wahlnacht haben", sagte Biden.



Ergebnisse aus Idaho, North Dakota und Washington waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Aus dem Wahlkampf-Team von Bernie Sanders hieß es, Sanders werde sich am Abend (Ortszeit) nicht äußern. Die Demokratische Partei teilte unterdessen mit, dass die nächste TV-Debatte am 15. März ohne Live-Publikum stattfinden werde.