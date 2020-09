Am dritten "Super Tuesday" in Folge hat Biden damit erneut wichtige Siege erzielt. Insgesamt ging es in Arizona, Florida und Illinois um mehr als 400 Delegiertenstimmen. Der ehemalige Vizepräsident Biden galt im Vorfeld in allen drei Bundesstaaten als Favorit. Seit seinem klaren Sieg in South Carolina hat er sich zum Spitzenreiter entwickelt und baut diesen Status stetig weiter aus. Am ersten "Super Tuesday" hatte er in zehn von 14 Bundesstaaten gewonnen. Zuletzt entschied er auch am zweiten "Super Tuesday" das Rennen in gleich mehreren Bundesstaaten für sich.