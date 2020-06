Im Laufe des Dienstags (Ortszeit) hatten Wähler in Georgia von Problemen in den Wahllokalen berichtet. So habe es zuvor Probleme mit der Registrierung zur Briefwahl gegeben und am Wahltag selbst seien in einigen Wahllokalen die Wahlmaschinen ausgefallen, was zu langen Warteschlangen geführt habe. Auch habe es an Papierwahlzetteln vor Ort gefehlt, welche den Ausfall der Wahlmaschinen hätten kompensieren können.