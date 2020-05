Nach den ersten vier Vorwahlen führt weiterhin Bernie Sanders. Der Senator aus Vermont konnte nach einem zweiten Platz beim Auftakt in Iowa in New Hampshire und Nevada gewinnen. Sein Vorsprung wurde jedoch nun durch Bidens Sieg in South Carolina verringert. Die nächsten Vorwahlen finden am kommenden Dienstag, am sogenannten "Super Tuesday" statt. Dann steigt auch Milliardär Michael Bloomberg offiziell in die Wahl ein: Am Dienstag steht sein Name zum ersten Mal auf den Wahlzetteln. Er hatte die Vorwahlen in den ersten vier Bundesstaaten ausgelassen, um sich auf den "Super Tuesday" zu konzentrieren.