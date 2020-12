Zum ersten Mal sind beide Bewerber älter als 70 Jahre. Außerdem gaben so viele Menschen wie noch nie - über 100 Millionen - ihre Stimme bereits vor dem eigentlichen Wahltag ab. Es war auch eine Folge der Corona-Krise, dass viele per Brief abstimmten. Es ist zudem das erste Mal in der Geschichte, dass ein amtierender US-Präsident das Wahlergebnis nicht anerkennen will.