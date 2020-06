Michelle Lujan Grisham gilt vielerorts noch als Außenseiterin im Rennen um den Job als Bidens Vize-Kandidatin. Doch die Politikerin aus New Mexico sollte keinesfalls unterschätzt werden. In ihrer politischen Laufbahn war Lujan Grisham bisher Gesundheitsministerin von New Mexico (2004 bis 2007) und Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus (2013 bis 2018). Seit 2018 ist sie die Gouverneurin von New Mexico und damit die erste Demokratische Latina Gouverneurin in der Geschichte der USA.