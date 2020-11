Bei einer Pressekonferenz mit Angela Merkel im Jahr 2017 beschrieb Trump sein Verhältnis zum Rest der Welt so: In Deutschland und anderen Ländern möge man ihn nicht, aber das bedeute, dass er einen guten Job mache, er vertrete ja die Vereinigten Staaten von Amerika. Kaum ein Staatschef, den Trump nicht belächelt oder beleidigt hat. Von der Weltgesundheitsorganisation WHO bis zur Nato hat Trump nahezu alle Verpflichtungen der USA in Frage gestellt.