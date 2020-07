Vier Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA setzt Trump auf düstere und polarisierende Botschaften. Sein Herausforderer, Joe Biden, profitiere laut Stelzenmüller zur Zeit davon, dass der US-Präsident an den großen Herausforderungen des Jahres scheitere. Mit einer Zuspitzungsstrategie versuche Trump zur Zeit zu überspielen, dass er die Coronavirus-Pandemie, Millionen von Arbeitslosen und eine Verfassungskrise nicht mehr in den Griff bekomme.