Was stimmt: In zwei Bezirken in Georgia waren nachträglich jeweils noch rund 2.500 nicht ausgezählte Stimmen aufgetaucht. Diese sind aber inzwischen längst gezählt worden und haben an Bidens Vorsprung im Staat nichts geändert. Die Neuauszählung der Stimmen per Hand in Georgia hatte nun erneut Joe Biden mit einem Gesamtvorsprung von 12.284 Stimmen als Sieger ermittelt. Dies teilte der zuständige Staatssekretär Raffensperger mit.