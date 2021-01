Trotzdem sei Außenminister Maas fest davon überzeugt, dass Joe Biden die Vereinigten Staaten wieder auf die internationale Bühne zurückführen werde. Denn Biden führe nicht nach dem Prinzip "America First", sondern wisse, dass wir für Klimawandel, Digitalisierung und die Pandemie internationale Antworten brauchen. "Und da hat er sicherlich nicht nur unsere Unterstützung in Deutschland, sondern auch in ganz Europa", so Maas.