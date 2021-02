Nach China sind die USA das Land, das weltweit am meisten Treibhausgase ausstößt. Pro Kopf waren es 2019 etwa 16 Tonnen (Deutschland: 8,4). Der weltweite Durchschnitt lag bei 4,7 Tonnen. Interessant: Donald Trump hat zwar die Klimakrise ignoriert und fossile Energien unterstützt. Trotzdem konnte er den Zug nicht vollständig aufhalten: In seiner Amtszeit ging mehr Kohlestrom vom Netz als in der zweiten Amtszeit seines Vorgängers Obama. Die Unternehmen investieren lieber in immer günstigere Wind- und Solaranlagen. Außerdem gab es in den letzten Jahren in den USA eine breite Koalition von Staaten, Städten und Konzerne, die sich weiter den Klimazielen von Paris verschrieben hatten. Das Waldbrand-geplagte Kalifornien zum Beispiel gehörte dazu. Die Biden-Administration muss also nicht komplett bei null anfangen.

Bildquelle: ZDF/Christopher Aluka Berry